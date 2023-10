Road Dogg se pronuncia sobre el debut de Ric Flair en AEW

En el reciente AEW Dynamite, Sting, junto a Darby Allin, se refirió a su eventual retiro en AEW Revolution el próximo año, y Tony Khan le tuvo preparado un obsequio, que se trató de la presencia de Ric Flair, quien debutó en la compañía y que anunció que acompañará a «The Icon» en su última aparición en el ring.

► Ric Flair acompañará a Sting en AEW Revolution

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Road Dogg, habló sobre el regreso de Flair durante un episodio reciente de su podcast «Oh You Didn’t Know!«, y está a la expectativa de lo que podrá hacer en All Elite Wrestling.

«Él simplemente sigue adelante, como el Energizer Bunny y no sé qué va a pasar allí. Ya veremos. Tal vez sea algo excepcional«.

El regreso de Flair se produce después de que este se retirara en julio del año pasado, ganando una lucha junto a su yerno Andrade El Idolo en contra de Jeff Jarrett y Jay Lethal, siendo todos ellos estrellas de AEW. Flair había dicho previamente que estaría feliz de trabajar en AEW pero no había nada concreto hasta lo ocurrido la semana pasada. De hecho, cuando se rumoreaba que Flair estaba en conversaciones con AEW para unirse a la empresa, pero el controvertido episodio «Dark Side of the Ring» sobre el vuelo transatlántico donde Flair supuestamente agredió a una azafata supuestamente pudo haber detenido las negociaciones. En todo caso, Ric Flair finalmente apareció en la compañía de Tony Khan y, al menos, estará allí hasta febrero del próximo año, aunque no se conoce el tipo de contrato y frecuencia de apariciones que tendrá.