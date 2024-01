Road Dogg analiza los «cuatro grandes eventos» en WWE

WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble y Survivor Series son, en ese orden, los cuatro grandes eventos premium que la WWE lleva a cabo año a año, y son los que prácticamente no han cambiado en décadas, y funcionan como los pilares sobre los que WWE organiza la mayoría de sus historias, donde muchas de ellas culminan en los referidos eventos, sin mencionar el sinfín de cambios titulares que se han presenciado allí.

Los «cuatro grandes eventos» de la WWE no solo son visto como tales en la óptica de los fanáticos, sino también al interior de la compañía. Road Dogg, actual ejecutivo y mano derecha de Triple H en WWE, recientemente admitió en la reciente edición de su podcast Oh You Didn’t Know, que WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble y Survivor Series son eventos que siempre se consideran especiales.

«SummerSlam es visto casi como otra WrestleManía. El Royal Rumble… ahora tiene el significado de llevarlo al evento principal de WrestleMania, así que más o menos lo miras».

A pesar de la larga existencia de «los cuatro grandes», en la última década, otros dos eventos se han convertido en partes importantes y populares del calendario anual de la WWE, Elimination Chamber y Money in the Bank, que son eventos temáticos que también tienen mucho en juego y que también han adquirido una relativa importancia, ya que el primero de ellos normalmente tiene implicaciones hacia WrestleMania, mientras que el segundo tiene un premio muy importante y codiciado por muchas superestrellas: el maletín. Precisamente, el miembro del Salón de la Fama WWE también hizo mención a lo que estará en juego en el próximo Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Perth, Australia.

«Quieres ver ahora lo que está en juego en Elimination Chamber en Perth, también quieres ver lo que va a pasar allí. Entonces, las historias se están construyendo, la intriga se está construyendo. Royal Rumble definitivamente inicia el camino hacia WrestleMania».