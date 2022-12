Real Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall para presentar su función «Strong Style Pro-Wrestling Vol. 20».

► Strong Style Pro-Wrestling Vol. 20

Shodai Tiger Mask, Satoru Sayama, el presidente Hisashi Shinma, Shiori Nojiri, la primera Tiger Mask Mascot Girl, y Yoshiaki Fujiwara subieron al ring para la ceremonia del toque de 10 gongs en honor a Antonio Inoki.

A continuación se dio una batalla de veteranos, conmemorando 50 años de carrera luchística de Yoshiaki Fujiwara y 30 años de carrera del luchador independiente y ex peleador de MMA, Yuki Ishikawa. Por un lado, Super Tiger, Masakatsu Funaki y Yuki Ishikawa superaron a Yoshiaki Fujiwara, Daisuke Sekimoto e Ikuto Hidaka.

En el turno semifinal, Tiger Queen y Haruka Umesaki doblegaron a Megumi Yabushita y Madeline.

En la batalla estelar, Kengo Mashimo Klogró la segunda defensa del Campeonato Legend superando a Hideki «Shrek» Sekine. Tras la lucha recibió un nuevo reto de Hayato Mashita a quien ya enfrentó en su primera defensa hace dos meses.

Los resultados completos son:

Strong Style «FIRST TIGER MASK STRONG STYLE PRO-WRESTLING VOL. 20», 08.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. KAZUKI vs. Dark Tiger – finalizó sin decisión.

2. Hayato Mashita y Shingo vencieron a Black Tiger y Fuminori Abe con un FSR de Mashita sobre Tiger.

3. 3 Way Match: Jaguar Yokota derrotó a Dark Panther y Miyuki Takase.

4. Yoshiaki Fujiwara 50th Anniversary & Yuki Ishikawa 30th Anniversary Match: Super Tiger, Masakatsu Funaki y Yuki Ishikawa vencieron a Yoshiaki Fujiwara, Daisuke Sekimoto e Ikuto Hidaka (13:16) con un Chicken Wing Facelock de Funaki sobre Hidaka.

5. Tiger Queen y Haruka Umesaki derrotaron a Megumi Yabushita y Madeline (15:46) con un Tiger Suplex Hold de Queen sobre Madeline.

6. Legend Title: Kengo Mashimo (c) venció Hideki «Shrek» Sekine (10:12) con la Mudo defendiendo el título