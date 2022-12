Anthony Smith tiene planes de servir como suplente para el titular del título de peso semicompleto en UFC 283. Glover Teixeira se enfrentará a Jamahal Hill por el título vacante de las 205 libras el 21 de enero en Río de Janeiro.

Hill fue retirado de su enfrentamiento originalmente programado contra Smith programado para el 11 de marzo por la oportunidad por el título, lo que dejó a Smith sin oponente .

Smith (36-17 MMA, 13-9 UFC) ha decidido ser un respaldo para la pelea en caso de que Teixeira (33-8 MMA, 16-6 UFC) o Hill (11-1 MMA, 5-1 UFC) puedan. t llegar a su enfrentamiento.

«Soy. Voy a volar a Brasil. Voy a pesar 205 libras. No sospecho que estos muchachos vayan a tener problemas, ambos son profesionales, pero si sucede algo, estaré allí para intervenir”.

En lugar de estar amargado por su situación, Smith le ha ofrecido a Hill una mano amiga y lo ayudará en su campo de entrenamiento. Smith se enfrentó a Teixeira en mayo de 2020 cuando tuvo un buen comienzo, pero Teixeira pudo cambiar las cosas para batear y noquear a «Lionheart» en la ronda 5.

Después de haber pasado casi cinco rondas con el ex campeón, Smith cree que puede brindarle a Hill una valiosa perspectiva.

“No es tan extraño para mí. Me llamó el domingo tan pronto como terminó la pelea. Su manager me preguntó el sábado si estaría dispuesto a hacerlo y luego no pensé que Jamahal fuera a preguntar, (pero) lo hizo. Hemos hablado varias veces durante la semana. No creo que sea un secreto dónde Glover tiene la mayor ventaja aquí. Estará en el suelo.

“Jamahal Hill es fantástico en sus pies, es peligroso, tiene un gran poder en sus manos. No sospecho que Glover estará a su lado por mucho tiempo. Así que tengo una experiencia única con Glover. Pasé cinco rounds con él. Soy cinturón negro de alto nivel en jiu-jitsu. Creo que traigo muchas cosas a la mesa que pueden ayudar a Jamahal al menos en esa faceta del juego”.