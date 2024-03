Riddick Moss anuncia su primera lucha posWWE

Riddick Moss fue despedido de WWE en septiembre de 2023 y desde entonces no ha tenido ningún combate. Eso no lo hizo desaparecer de la actualidad pues no dejó de dar declaraciones, además de que contrajo matrimonio con Emma, que también viera su contrato con la misma empresa rescindido el año pasado.

En cambio, pronto va a volver a los encordados como luchador independiente, según él mismo anuncia en redes sociales:

As another Mike once said…

Bajo su nombre real, Mike Rallis, estará enfrentando a Chris Masters en el evento Australian Stampede en Starrcast Downunder el 13 de abril.

El cartel oficial del día es:

Campeonato Mundial TNA

Moose vs. Josh Alexander

Campeonato Stu Hart Heritage

Chris Masters vs. Mike Rallis

Gold Standard vs. The Business

Shelton Benjamin vs. Slex

Campeonato Varonil OPW

Adam Brooks vs. Mance Warner

Lucha de antiguos Campeones de Peso Pesado Jr. IWGP

Kushida vs. Robbie Eagles

Campeonato de Parejas OPW

The Parea vs. Gangrel y Edward Dusk

Lucha internacional

The Natural Classics y Emman Azman vs. Shanky Singh, JT Baba y Toofan Singh

Además, Powerhouse Hobbs estará en acción

LOCK IT IN 🔒 @TheMooseNation is set to put the @ThisIsTNA World Championship on the line at #AustralianStampede against @Walking_Weapon !

Mientras que el cartel de día 12 luce así:

Campeonato Mundial Knockouts TNA

Jordynne Grace vs. Delta

Mickie James vs. Vix Crow (antes Alicia Fox)

Campeonato Reina de Reinas AAA

Flammer vs. Steph De Lander vs. Jody Threat

Tenille Dashwood vs. Jessica Troy

Campeonato Femenil OPW

Erika Reid vs. Lizzy Evo

Campeonato Femenil de Parejas OPW – Bull Nakano presentará el título

PPK vs. Backslide Girls

Lisa Marie Varon’s Six-Pack Challenge – La ganadora recibirá una oportunidad por el Campeonato Femenil OPW

Lena Kross vs. Tarlee vs. Aysha vs. Charli Evans vs. TBA vs. TBA

HERE. WE. GO. 💥 @JordynneGrace will defend her @ThisIsTNA Knockouts World Championship against THE most dominant force in Australia, @DELTABrady_ at #HER.

This is can’t miss! Join us in Ballarat for #HER on Friday April 12th.

🎟️🎟️ https://t.co/nrFOKqh0sj 🎟️🎟️… pic.twitter.com/LRePUKJ76l

— Oceania Pro Wrestling (OPW) (@opwlive) March 18, 2024