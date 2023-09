Ricochet: «Quiero ser la principal atracción de WWE»

«Una cosa que haré es ganar un Royal Rumble. Voy a ganar un Royal Rumble. Por todo: la oportunidad, el prestigio, lo que te brinda, pero también siento que una de las cosas que el Royal Rumble muestra es la voluntad, la determinación, las agallas, lo que estás dispuesto a pasar para lograr algo […]». Una de las metas de Ricochet en WWE es esta, pero tiene otras también difíciles de conseguir mientras está asentado en el medio cartel y no termina de alcanzar el nivel estelar.

► Ricochet no se rinde

Quizá nunca llegue a consolidarse como una Superestrella de alto perfil como Roman Reigns o Seth Rollins, pero si no puede hacerlo al menos quiere ser la principal atracción de la compañía. Podría decirse que precisamente esos luchadores que están en la cima son quienes más atraen. La verdad es que The One And Only ha tenido hasta ahora en el elenco principal una carrera de momentos. Sin ir más lejos, si bien tuvo una rivalidad con Logan Paul, últimamente no aparece mucho en televisión.

Y recientemente daba a conocer este objetivo en una entrevista con Sports Illustrated:

«Incluso si no soy el evento principal, planeo convertirme en la atracción principal. Eso es donde Ricochet pertenece. Estoy trabajando para demostrárselo a todos. Soy capaz de hacerlo, y eso es lo que estoy tratando de materializar. He estado aquí cinco años. En el gran esquema de las cosas, eso realmente no es nada. Pienso en tipos como Rey Mysterio, Edge y Randy Orton. Quiero estar aquí por un buen tiempo, y eso es lo que estoy trabajando para lograr«.

Puede que no la atracción principal, pero sin duda Ricochet es una atracción de WWE.