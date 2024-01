El famoso rapero y empresario Rick Ross no ha vuelto a aparecer por AEW desde que guiara a Swerve Strickland a su traición a Keith Lee y la formación de Mogul Affiliates. A pesar de que Tony Khan quedó encantadísimo con su trabajo en la empresa. Tampoco tenemos información acerca de que pueda volver a ella pronto.

Aún así, Swerve espera que lo haga, como señala en State of Florida Sports mientras habla del tiempo que pudieron compartir juntos a finales de 2022 cuando él estaba dando sus primeros pasos como heel, los cuales, entre otras cosas, lo han conducido a ser una de las revelaciones de 2023.

«Esa conexión se gestó gracias a mi agente, un reconocimiento para Albert, quien ha realizado un trabajo excepcional. Cuenta con algunas de las conexiones más destacadas en el ámbito del hip-hop. Siempre ha abogado por la idea de ‘tenemos que cruzar fronteras, integrarnos y expandirnos a otras plataformas que no son tan evidentes’. Uno de sus clientes más destacados es Rick Ross. Me pregunté, ‘¿es posible?’ No pensaba que fuera algo alcanzable, pero él lo hizo posible. Rick Ross estuvo dispuesto. Sucedió en Baltimore durante Dynamite. Lo recibí cuando bajó del camión. Estaba lleno de energía, entusiasmado, listo para actuar.

"We're coming to take over the whole game. All you know me for is one thing, and that's winning, gettin' big money." #TheBiggestBoss @rickross lays out the plans for @swerveconfident and his Mogul Affiliates! | #AEWDynamite pic.twitter.com/jCC9ULqx5t

— All Elite Wrestling (@AEW) December 22, 2022