Durante el show de NXT de esta semana, Fallon Henley venció a Tiffany Stratton en un combate en el que la que saliera derrotada sería sirvienta de su oponente por un día, por lo que pronto la exCampeona NXT estará haciendo todas las tareas que la exCampeona de Parejas NXT le indique. Pero no tendremos que esperar a verlas para saber más o menos cuáles serán pues Henley lo adelanta en su visita a Busted Open Radio.

Welcome to the ranch, @tiffstrattonwwe!

This is going to be good 😂@FallonHenleyWWE #NewYearsEvil pic.twitter.com/BoL1OFRky5

— WWE (@WWE) January 3, 2024