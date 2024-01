Mientras ultiman los preparativos para luchar con Bishamon (YOSHI-HASHI y Hirooki Goto) en un combate en el que los ganadores se llevarán el Campeonato de Parejas IWGP y el Campeonato de Parejas de Peso Abierto STRONG en Wrestle Kingdom 18, El Phantasmo e Hikuleo (Guerrillas of Destiny) hablan en Fightful de las diferentes versiones que ha habido del Bullet Club -ellos mismos son exmiembros de la facción- a lo largo de los años desde su nacimiento en 2013 a manos de Finn Bálor, entonces Prince Devitt.

► Las versiones del Bullet Club

EP: «Sí, hay muchas. Me encanta. Hay numerosos pequeños subgrupos. Sin embargo, creo que la gente presta demasiada atención y se preocupa en exceso por ello. Les preocupa que House of Torture esté en Bullet Club, pero básicamente es solo una cuestión de marca. No están realmente en Bullet Club; están haciendo su propia cosa. Me gustan todas las diferentes iteraciones que ha tenido Bullet Club. Pensé que podríamos haber hecho algo realmente genial conmigo, KENTA e Ishimori yendo en una dirección más positiva para el Bullet Club. Estuvo muy cerca de suceder, pero justo en el último minuto no ocurrió, todo se desestimó y los planes cambiaron. Pero O.G. G.O.D., somos el nuevo G.O.D. Es Bullet Club de por vida, baby.»

Entrevistador: «El año pasado, admiré, creo que hablé con Switchblade, le dije: ‘The O.C. están más o menos dentro’. Y él dijo: ‘No, están dentro’. Dijo: ‘Mia Yim es parte de Bullet Club’. Dijo: ‘Es algo. Legalmente no pueden decirlo, pero ella lo es. Tienen tanto derecho a decirlo como cualquier otro’. ¿Consideran que Scott D’Amore sigue siendo miembro de Bullet Club?«.

EP: «Tanto como Jeff Jarrett lo fue. Frankie Kazarian«.

H: «Sí, estoy de acuerdo con lo que él dice».

Los integrantes actualmente del Bullet Club, dejando a un lado los subgrupos, son: Alex Coughlin, Bad Luck Fale, Chase Owens, Clark Connors, Drilla Moloney, David Finlay, Gabe Kidd, Gedo, KENTA y Taiji Ishimori. Luego podríamos irnos al Bullet Club Gold (AEW), House of Torture (NJPW), ABC (IMPACT), Rogue Army (Australia)…