Ric Flair: «Soy más amigo de Hulk Hogan que nunca»

Ric Flair y Hulk Hogan no siempre tuvieron la mejor de las relaciones pero en los últimos años hemos escuchado a ambos hablando bien del otro en muchas ocasiones. Por ejemplo, a comienzos de este 2022, el «Hulkster» situaba al «Nature Boy» como el mejor de todos los tiempos y a él como el segundo.

«Bueno, ¡déjame decirte algo, hermano! Quiero que todos aquí a la voz de tres me den un ‘Woooo!’ para el luchador más grande de todos los tiempos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Woooooooo! Oigan, chicos, gracias por venir. ¡Este es el mejor luchador de todos los tiempos, Ric Flair! En honor al tercer mejor luchador de todos los tiempos, porque él es el número 1, yo soy el número 2. En honor al tercer luchador más grande de todos los tiempos, esa serpiente cascabel buena para nada, ¡Steve Austin! Que alguien me dé un ‘¡Demonios, sí!’».

► Ric Flair habla de su relación con Hulk Hogan

Más recientemente, en su podcast, To Be The Man, ha sido Ric Flair quien ha hablado para confirmar que su relación con Hulk Hogan es mejor que nunca en estos momentos. También con Kevin Nash, quien hace unas semanas dio a conocer que el dos veces WWE Hall of Famer lo llamó cuando falleció su hijo.

“Hasta el día de hoy, probablemente soy mejor amigo de Hulk y de Kevin [Nash] que nunca. (…) Sí, me quedo muy, quiero decir, no hablamos todos los días, pero quiero decir que Kevin y yo hablamos y nos vinculamos justo después de que falleciera su hijo. Quiero decir, ese es el tipo de conversaciones que significan algo. (…) Y Hulk, ¿pudo Hulk haber sido mejor conmigo en el documental? No podría haber dicho nada mejor, ¿verdad? Sí, y él no tenía que hacer eso. Kevin Nash no tenía que hablar bien”.

