Kurt Angle borra un tweet relativo a AEW Dynamite

The Acclaimed y Billy Gunn están rivalizando actualmente con Jeff Jarrett y Jay Lethal en All Elite Wrestling y durante el Dynamite de anoche lanzaron una nueva canción titulada ‘RASSLE’ en la que Max Caster hace referencia a Kurt Angle en una de sus rimas recordando que Karen Jarrett fue su esposa: «Y estás robando dinero como si fuera la esposa de Kurt Angle». Probablemente, a nadie llamó la atención porque no es un ningún secreto y los guiños de AEW a WWE son bastante habituales. Lo vemos en el video de abajo en el segundo 47.

► Kurt Angle y el tweet eliminado

En cambio, sí que llamó mucho la atención del mismo medallista de oro olímpico pues incluso publicó un tweet burlándose de que utilizaran su nombre. Aunque después se arrepintió de ello y lo eliminó. Pero gracias a nuestros compañeros de Ringside News sabemos que decía:

«Cuando tienes que usar mi nombre para obtener calor después de 12 años [emoji de sonrisa] [emoji de pulgar hacia arriba] #SigueAdelante«.

Obviamente, al haberlo eliminado, no ha obtenido ninguna respuesta. Hubiera sido interesante que Max Caster le contestara.

Es interesante apuntar que hace tan solo unos días Kurt Angle adelantaba que seguramente nunca trabaje con AEW:

«Honestamente, ya sabes, hablé con Tony un par de veces. Me metí y, ya sabes, le lancé algunos números que eran astronómicos, solo para ver si mordía. Pero Tony es un buen tipo. Él era un gran admirador mío. Me dijo que quería que estuviera en su empresa porque era uno de sus luchadores favoritos. Supongo que era un gran fanático de la lucha libre mientras crecía. Lo estaba considerando, pero ahora tengo una relación tan sólida con la WWE (…)».