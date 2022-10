Ric Flair sabe lo que es perder a un hijo. Reid Flair falleció el 29 de marzo de 2013 a los 25 años de edad debido a una sobredosis. Por eso contactó con Kevin Nash tras el fallecimiento del suyo. El pasado 20 de octbre nos enterábamos de la muerte de Tristen Nash debido a un paro cardíaco a los 26 años. Estaba intentando dejar atrás sus adicciones cuando sufrió una convulsión seguida del episodio cardíaco del que no pudo recuperarse. Reiteramos todo nuestro cariño a la familia Nash en estos inimaginables momentos.

► Ric Flair contactó con Kevin Nash

Continuando con el «Nature Boy», en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, dio a conocer su contacto con el «Big Daddy Cool».

“Lidiar con eso de la forma en que lo hice, cerrándome por completo y bebiendo durante cinco años seguidos no funcionó, no hizo nada. Mi consejo para él fue que se aferre a su esposa lo más fuerte que pueda y no se culpen el uno al otro, no hay forma de lidiar con eso.

“Sucedió en la víspera del cumpleaños de Scott Hall. Es un doble golpe para él porque no creo que se haya recuperado de la pérdida de Scott todavía. Así que solo muestra el gran amigo que fue para Scott, ya sabes, Scott podría ser problemático, y Kevin nunca se apartó de su lado, nunca escuché a Kevin decir nada negativo sobre Scott… Después de todos esos años es difícil encontrar amigos así, así que no tengo nada más que respeto por él”.

Esperamos y deseamos que Ric Flair pudiera hacer sentir un poco mejor a Kevin Nash. Nuestras oraciones están con la familia de Tristen.