Ric Flair: «Quiero ser mánager de Andrade en AEW»

Ric Flair debutó oficialmente en AEW, como el gran regalo de Tony Khan para Sting una vez este anunció que estaba muy cerca su retiro de la lucha libre profesional. El retiro de Sting será en marzo del otro año, en el PPV Revolution 2024.

Y, recientemente, se le preguntó a Flair en el podcast The Wrestling Classic, acerca de si cuando Sting ya no aparezca más a tiempo casi que completo en AEW, él se marchará de la empresas. Estas fueron sus palabras:

► Ric Flair, más firme y con más proyectos que nunca en AEW

«He conocido a Tony Khan durante mucho tiempo, hemos sido grandes amigos. Y la oportunidad simplemente se presentó, probablemente debido a Sting. Pero estaré allí un par de años después de que Sting se haya ido también. No sé a dónde llevará esto. Me gustaría ser manager de mi yerno, Andrade el Ídolo. Obviamente, quiero ser un villano nuevamente en algún lugar.

«Mi salud está bien, puedo entrar al ring. No para luchar, aclaremos eso… simplemente disfruto mucho de eso. Tony es un gran tipo, y es un gran ambiente. Cuando entré al vestuario por primera vez, no me di cuenta de cuántos chicos de WWE están allí ahora. Tienen un equipo tremendo… Tienen tanto talento en AEW como en WWE«.