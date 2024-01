«Ric Flair no debería disculparse», defiende Tyrus

Durante el episodio de Rampage del 1 de diciembre, AEW eliminó un comentario de Ric Flair durante su promo en el que decía que esperaba a todas las mujeres de entre 18 y 28 años en su habitación de hotel. Posteriormente, The Nature Boy salió a decir que abandonaría la empresa si eso supusiera que la está avergonzando. Ya han pasado unas semanas y cualquiera que fuera la polémica quedó atrás pero Tyrus quiso compartir su opinión, con Flair como invitado, en el programa más reciente de Fox News.

► «Ric Flair no debería disculparse»

«Una de las cosas que siempre me ha encantado de ti es que nunca has evitado asumir la responsabilidad de nada. Siempre has aceptado todo, creo que eso es lo que te hace el Nature Boy. Tengo que ser honesto contigo, tengo un pequeño problema contigo. Publicaste un mensaje donde tenías la osadía de pensar que tal vez no deberías haber salido allí en AEW. Permíteme recordarte quién eres. Has olvidado más sobre lucha libre de lo que la mayoría de nosotros sabrá nunca.

«Eres uno de los últimos grandes, cuando sales y caminas por ese pasillo, un abuelo puede mirar a su nieto y decir: ‘Vi a este tipo luchar y esta es la razón por la que estás aquí’. Nunca te disculpes por aparecer en televisión, porque cuando sales, ese rugido es tan fuerte como siempre lo ha sido. Tengo que recordarte dos cosas. Los diamantes son para siempre y también lo es Ric Flair. Necesitas recordarlo. Gracias por ser quien eres, señor. Eres bienvenido en cualquier arena de lucha libre en cualquier momento porque solo con pasar junto al vestuario, todos vamos a aprender algo más».

NEW: Tyrus full interview with Ric Flair on Fox News pic.twitter.com/yRrBXG7Dfa — Craig R. Brittain (@RealBrittain) January 1, 2024

Ric Flair no estuvo acompañando a Sting en su lucha en AEW Worlds End pero no tenemos motivos para pensar que esto está relacionado. Aún se espera que siga acompañando a The Icon en su despedida de la lucha libre hacia Revolution.