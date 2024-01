TNA hace nuevos añadidos al cartel de Hard To Kill

Muchos alicientes presenta por ahora el «rebranding» oficial en forma de PPV de Impact Wrestling: Hard To Kill. Entre ellos, el debut sobre la empresa de Grizzled Young Veterans, una de las duplas más demandadas del momento, tras dejar WWE dos meses atrás.

Y en las últimas horas, TNA ha hecho oficial el combate que disputarán allí Zack Gibson y James Drake. Compitiendo con otras dos duplas, The Rascalz y la conformada por Mike Bailey y Trent Seven, como retadores, los británicos buscarán el Campeonato Mundial de Parejas TNA que portan ABC desde el pasado 21 de octubre.

Mientras, Gisele Shaw es la primera gladiadora cuya implicación se confirma en el combate Ultimate X de Knockouts que tendrá lugar en Hard To Kill. TNA aún no ha determinado cuántas participantes contendrán por una oportunidad al Campeonato Mundial Knockouts.

Desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), el sábado 13 de enero, se celebrará TNA Hard To Kill 2024, con el siguiente cartel provisional.

[COUNTDOWN TO HARD TO KILL]

BREAKING: "The Quintessential Diva" @GiseleShaw08 is the first entrant in the Knockouts Ultimate X match at TNA #HardToKill on January 13 LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas.



Get tickets HERE: https://t.co/xnu2ERswem pic.twitter.com/blkTPpWByN