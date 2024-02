Rhea Ripley quiere defender su título en Elimination Chamber

La victoria de Bayley en el reciente Royal Rumble 2024 le da una oportunidad para WrestleMania 40, donde podría enfrentar a la Campeona Mundial (Rhea Ripley) o a la Campeona WWE (Iyo Ske), aunque todavía no ha tomado una decisión al respecto. De hecho, es probable que este viernes en SmackDown se cuente con un panorama más claro, luego de que no le permitieran hablar este lunes en Raw por la intervención de Nia Jax y la propia Ripley.

► Rhea Ripley lucharía contra Nia Jax en Elimination Chamber

Rhea Ripley ha demostrado ser una campeona dominante desde que ganó el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 39, y está a la espera de su siguiente desafío. Dicho esto, si bien es probable que tenga un combate para la edición de WrestleMania de este año, no es menos cierto de que podría competir este 24 de febrero en Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Perth, Australia, en donde la miembro de The Judgment Day figura como portada del afiche oficial del evento.

Durante una entrevista reciente con Sam Roberts de NotSamWrestling, Rhea Ripley declaró que estaría abierta a defender su título en el combate Elimination Chamber, con el riesgo que eso conlleva.

“Estaría dispuesta a aceptarlo. Lo he hecho antes. Seamos honestos aquí. Me encanta un poco de brutalidad. Dame algo de acero. Dame algunas armas. Dame algunas vainas. No me importa. Me encanta todo eso. Vivo para esto”.

Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, Rhea Ripley fue atacada brutalmente por Nia Jax, y esta última se encamina a ser su siguiente retadora, interponiéndose de esta manera en su ruta hacia WrestleMania; no obstante, The Eradicator estará más que contenta de poder defender su título ante el público de su país.