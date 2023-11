«(…) Para mí, cada combate, estoy completamente enfocada. No importa si es una lucha individual o un enfrentamiento fatal de cinco. Ahora, es solo Rhea y yo, y nos golpearemos realmente fuerte y nos daremos con todo. Será una lucha divertida y emocionante.» Esto decía recientemente Zoey Stark sobre su oportunidad contra Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil esta noche en Survivor Series 2023.

Las dos luchadoras no han tenido la ocasión de contar una gran historia por varios motivos, empezando con que The Nightmare siempre está involucrada en las del Judgment Day -ella atrajo a Drew McIntyre al bando de los heels– pero nada de lo ocurrido hasta ahora importa. Todo está enfocado en el Premium Live Event, en la lucha por el título.

Eso es lo que quiere Rhea que Zoey tenga claro, que finalmente está ante la oportunidad que estaba buscando.

«Querías que me enfocara en ti… Bueno, esta es tu noche, y no te va a gustar el resultado».

You wanted me to focus on you @ZoeyStarkWWE… Well tonight’s your night, and you’re not going to like the outcome. 😈#SurvivorSeries https://t.co/VuyUzhpNa7

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) November 25, 2023