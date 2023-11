Otis: «El cielo es el límite para Bianca Belair»

Durante el episodio de SmackDown del 22 de enero de 2021, mientras estaba rivalizando con Bayley, Bianca Belair superó el desafío Ultimate Athlete Obstacle Course Challenge. Entre los obstáculos por los que tuvo que pasar, uno era sostener a Otis sobre sus hombros. Y lo hizo. ¿Cómo? Lo recordamos a continuación:

Lo hacemos porque el integrante de Alpha Academy estuvo hablando de ello recientemente en Sportskeeda Wrestling mientras dedicaba un elogio a The EST of the WWE en lo relativo a su atletismo, lo cual siempre ha destacado mucho en la luchadora.

«Es una atleta increíble. Estaba muy preocupado por su propia seguridad porque, una vez más, soy un tipo grande, alrededor de 370 libras. Ella simplemente me levantó con facilidad, me llevó como si fuera una mochila y me lanzó por el borde como si fuera basura. Nah, estoy bromeando. Pero definitivamente fue un gran momento, y Bianca, el cielo es el límite con su habilidad atlética. Es simplemente impresionante».

El cielo siempre ha sido el límite para Bianca Belair, quien se encuentra en una situación de calma, por decirlo así, después de haber tenido muchísimo éxito desde que fue ascendida al elenco principal. Y aún así sigue siendo una de las luchadoras en primera plana, como demuestran no solo los programas sino su participación en el Premium Live Event de esta noche.

El cartel de WWE Survivor Series: WarGames 2023 es:

