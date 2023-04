Rey Mysterio rememora su exitoso debut en WCW

Rey Mysterio hizo su debut en WCW durante The Great American Bash 1996 enfrentando a Dean Malenko por el Campeonato Crucero. No fue una buena primera vez por el resultado dado que el enmascarado salió derrotado. Tras una impresionante secuencia de movimientos, su oponente le aplicó una bomba de poder para después lograr el toque de espaldas haciendo trampa sosteniendo sus piernas con las piernas sin que el réferi lo viera. Aún así, Mysterio recibió una gran ovación por su actuación.

> El debut de Rey Mysterio en WCW

De aquella vez se estuvo acordando The Great Mask of All Time mientras hablaba recientemente con Justin Barrasso para Sports Illustrated:

“Recuerdo haber entrado al edificio en Baltimore y me sentí muy incómodo. Estaba entrando en un vestuario lleno de gigantes. Los Steiner, Big Show, Kevin Nash y Scott Hall. Se sintió realmente incómodo. Seguí escuchando voces que decían: ‘¿Quién es ese niño? ¿Qué diablos está haciendo aquí?’. Nadie sabía quién era yo. Sentí que no se suponía que debía estar allí.

“Justo antes de mi combate, Konnan habló conmigo. Todavía lo recuerdo diciendo: ‘No hay presión, pero estás representando a México y estás representando a la lucha libre. Estás representando a todos los pequeños. Ahora sal y patea traseros’. Ya estaba nervioso frente a Dean, pero eso lo llevó a un nivel completamente nuevo.

“Había estado tratando de estudiar a Dean, viendo sus combates. En el ring, conectamos de inmediato. Según tengo entendido, Eddie habló con Dean y le contó un poco sobre mí. Eso fue extremadamente importante. Dean podría haberme enterrado fácilmente, pero no. Me tomó bajo su ala y me hizo ver como un millón de dólares. Recuerdo que volví después de ese combate inaugural. Todos habían estado pegados al monitor y recibimos una ovación de pie de los muchachos. Sigue siendo uno de los mejores momentos de mi vida. Ese fue el momento en que sentí que lo había logrado”.

Rey Mysterio recuerda también a su tío Rey Misterio y cómo lo inspiró a iniciarse en la lucha libre:

“En el momento en que vi a mi tío luchar, me enamoré. Eso es lo que quería para el resto de mi vida. Siempre esperé, algún día, ser el hijo de Rey Misterio porque él no tenía hijos en ese momento, o Rey Misterio Jr. Esa pasión, ese amor, se quedó conmigo y todavía lo tengo hoy”.

¿Qué te parece la carrera de Rey Mysterio?