La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su episodio número 104 The Last Stand, el cual tuvo lugar el 28 de diciembre desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Wrestling Open presento su episodio 104 en el cual vimos el enfrentamiento entre Ryan Clancy, Dezmond Cole, & Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) contra Big Business (TJ Crawford, Brad Hollister, Julio Cruz & Victor Chase)y otros combates interesantes.

► Resultados Wrestling Open

Alec Price & Brett Ryan Gosselin vencieron a The Stetson Ranch (Steven Stetson & Danny Miles) First Blood Match: Channing Thomas (w/Sidney Bakabella) venció a Landon Hale (w/Love Doug) Six Women Tag Match: Kennedi Copeland, Gabby Forza & Notorious Mimi vencieron a Paris Van Dale, Shannon LeVangie & Zayda Steel Joe Ocasio def Gabriel Skye Six Man Tag Match: Shook Crew (Bobby Orlando & Bryce Donovan) & Boulder vencieron a Swipe Right (Brad Baylor & Ricky Smokes) & Ray Jaz Tyree Taylor venció a Ichiban Steel Cage Warfare Match: Ryan Clancy, Dezmond Cole, & Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) vencieron a Big Business (TJ Crawford, Brad Hollister, Julio Cruz & Victor Chase)