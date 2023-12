CM Punk se une a Roots of Fight: «15 de enero…»

«Una marca de medios, estilo de vida y ropa que celebra los asombrosos logros de los atletas, innovadores e íconos culturales más legendarios de hoy en día. Nuestra misión es crear arte, moda y experiencias exclusivas que reflejen fielmente la singular lucha de cada figura por alcanzar la grandeza. Cada historia que compartimos retrata la lucha constante en la base de cada triunfo humano», así se describen a sí mismos desde Roots Of Fight en su sitio web oficial.

► CM Punk se une a Roots of Fight

Si entramos al mismo, vemos directamente publicidad relacionada con CM Punk, la Superestrella de la WWE, en la que leemos:

«Después de años de preparación, finalmente llegó el día.

15 de enero de 2024.

Un nuevo miembro se une a la familia ROF, y este tiene el culto de la personalidad.

El único e inigualable, CM PUNK.

Regístrate a continuación para tener la primera oportunidad de comprar una vez que la colección se lance el 15 de enero».

De la misma manera, en redes sociales, el luchador ha comentado:

«Siguiendo los pasos de los grandes. He estado emocionado de compartir esto con todos ustedes. Bret Hart, Rey Mysterio, Roddy Piper, Randy Savage. 15 de enero. https://rootsof.co/cmpunk».

► CM Punk, en su mejor momento

Mientras, CM Punk se encuentra en su mejor momento. Acaba de disputar su primera lucha en WWE en casi una década, en el que los fanáticos aumentaron un nivel más su emoción, pues comprobaron que no solo sigue teniendo la lengua afilada sino también sus habilidades luchísticas.

Ello mientras se acerca el Royal Rumble 2024, donde el Best in the World estará luchando para conseguir un combate titular en WrestleMania 40, que previsiblemente será contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo.