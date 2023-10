La empresa de lucha libre independiente, World Series Wrestling, presento su evento Full Throttle, el cual tuvo lugar el 10 de octubre desde Perth, Western Australia. El evento fue transmitido en vivo por FITETV.

World Series Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Australia. Presentan eventos alrededor de todo el territorio australiano con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados World Series Wrestling

WSW World Heavyweight Title Match: Shawn Spears retuvo ante Robbie Eagles

WSW Women’s Title Three Way Match: Cassie Lee retuvo ante Harley Cameron y Lena Kross

Eric Young venció a Brian Cage

WSW Australian Title Match: TJP retuvo ante Mikey Broderick

Hayden Zenith venció a Matt Cardona

Frankie Kazarian venció a Kosei Fujita (w/Robbie Eagles)

Erick Redbeard venció a Flip Gordon (w/Brian Cage)

WSW Tag Team Title Three Way Match: The Parea (Eli Theseus & Gabriel Aeros) retuvieron ante The Untouchables (Damian Slater & Marcius Pitt) y ABC (Ace Austin & Chris Bey)