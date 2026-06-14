El decimosegundo evento de Triple W en 2026, Dominio, tuvo lugar el pasado 9 de mayo desde el Gimnasio Lucharama de la promotora, en la ciudad de Madrid (Madrid, España).

Como punto principal, LJ Cleary se midió a Trevor de Vries. Aunque no menos importante, Rizo defendió el Campeonato Absoluto de Triple W ante Pad Campos. Y también de carácter titular, La Nueva Ola buscaron conservar los Campeonatos por Equipos de Triple W en choque contra Martí Ubach y Caldera.

Completando el cartel, Jedu vs. Shallow por una oportunidad al Campeonato Absoluto de Triple W, Iker Navarro & Jon Valow vs. La Senda Luminosa y Michael May, Newt Nova & Joro vs. Sangre Pagana.

Todos los combates de Dominio pueden verse gratuitamente en el canal de YouTube de Triple W.

► El ascenso del canalla

[PRESHOW]

Lozano y Marco Morales derrotaron a Marc Menino y Aiden García.

[SHOW PRINCIPAL]

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Jedu derrotó a Shallow . Una distracción de Pad Campos hizo posible la victoria de Jedu, ganándose este luchar en Total Rumble (27 de junio) por la máxima corona de Triple W. ♠♠♠

. Una distracción de Pad Campos hizo posible la victoria de Jedu, ganándose este luchar en Total Rumble (27 de junio) por la máxima corona de Triple W. La Senda Luminosa tendieron una emboscada a Jon Valow e Iker Navarro hizo el salve, armándose lucha.

Iker Navarro y Jon Valow derrotaron a La Senda Luminosa (César Hawk y Saejima) (con Johan y Kaishin) . ♠♠♠1/4

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Rizo (c) derrotó a Pad Campos para retener el título . Jedu buscó que Rizo perdiera con una interferencia, pero no fue efectiva. Segunda defensa de Rizo desde que conquistara el oro en La Hora De La Verdad 2026. ♠♠♠1/4

. Jedu buscó que Rizo perdiera con una interferencia, pero no fue efectiva. Segunda defensa de Rizo desde que conquistara el oro en La Hora De La Verdad 2026. Michael May, Newt Nova y Joro derrotaron a Sangre Pagana (Blackpool, Chavo Romero y «Berserker» González . ♠♠♠

. CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) (c) derrotaron a Martí Ubach y Caldera para retener los títulos . ♠♠♠ Sexta defensa de La Nueva Ola desde que conquistaran las correas en Top One 2025.

. Sexta defensa de La Nueva Ola desde que conquistaran las correas en Top One 2025. Trevor de Vries derrotó a LJ Cleary. Valiéndose de su spray, de Vries pudo salir victorioso. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, de Vries se autoproclamó mejor luchador español y europeo, exigiendo una oportunidad por el Campeonato Absoluto de Triple W. Coajim Echevarría lo confrontó y le dijo que antes, debería medirse a uno de los mejores del mundo, sin concretar quién.

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