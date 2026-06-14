Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 20 de junio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Kevin Knight retener el Campeonato TNT.

► En el episodio de AEW Collision del 13 de junio vimos:

Kenny Omega venció a Bad Dude Tito (***) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Hikaru Shida venció a Zayda Steel (***) Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Austin y Aaron (**) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Myron Reed (****) Athena (c) venció a Tiara James (** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (****) CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Persephone venció a Julia Hart (****) Jake Doyle venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****) CINCINNATI STREET FIGHT: Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Shane Taylor, Lee Moriarty, Carlie Bravo, Shawn Dean y Trish Adora (*****)

► Cartelera AEW Collision 17 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 17 de junio 2026 en en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, coliseo con capacidad para 6,400 aficionados.

No hay combates anunciados