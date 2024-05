Un servidor no vendió con mucho entusiasmo Under Siege, y de su cartel acabó por caerse el punto más interesante para mi gusto, un duelo entre Hammerstone y Jake Something. Al parecer, según TNA, como consecuencia de cierta lesión del ex-MLW, que hizo que Something acabara luchando contra Rich Swann, quien inicialmente iba a medirse con Laredo Kid por el Campeonato de Medios Digitales.

Pero a pesar de ello, no resultó mal evento Under Siege, y algunos encuentros superaron las expectativas, amén de decisiones creativas, esta vez sí, menos controversiales que las vistas en Rebellion.

► The System suman nuevo oro

[COUNTDOWN TO UNDER SIEGE]

Rhino derrotó a VSK.

The F.B.I. (Zack Clayton y Ray Jaz) derrotaron a The Batiri (Kodama y Obariyon).

CAMPEONATO DE MEDIOS DIGITALES TNA: Laredo Kid (c) derrotó a KC Navarro para retener el título.

[SHOW PRINCIPAL]

Eric Young y Josh Alexander derrotaron a Frankie Kazarian y Steve Maclin . Young aplicó su Martinete sobre Kazarian, pero creo que las hostilidades entre estos no han acabado.

. Young aplicó su Martinete sobre Kazarian, pero creo que las hostilidades entre estos no han acabado. Ash By Elegance (con su Personal Concierge) derrotó a Havok (con Rosemary) . Una rodada de espaldas hizo que la otrora Dana Brooke saliera victoriosa. Tras el combate, siguió atacando a Havok y le endosó un DDT sobre la rampa de entrada.

. Una rodada de espaldas hizo que la otrora Dana Brooke saliera victoriosa. Tras el combate, siguió atacando a Havok y le endosó un DDT sobre la rampa de entrada. Joe Hendry derrotó a Zachary Wentz . Después de aparecer en medios como The Daily Star por el éxito de su canción «I Believe In Joe Hendry», ¿alguien esperaba que el escocés no ganara? Me pregunto si TNA por fin lo impulsará.

. Después de aparecer en medios como The Daily Star por el éxito de su canción «I Believe In Joe Hendry», ¿alguien esperaba que el escocés no ganara? Me pregunto si TNA por fin lo impulsará. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: Alisha Edwards y Masha Slamovich derrotaron a Spitfire (Dani Luna y Jody Threat) (c) para ganar el título . Edwards endosó un palazo de kendo aThreat que resultó decisivo. Lo lamento por Luna y Threat, aunque abre una interesante puerta a un nuevo «face turn» de Slamovich en su dinámica con Edwards. The System ahora portan tres campeonatos.

. Edwards endosó un palazo de kendo aThreat que resultó decisivo. Lo lamento por Luna y Threat, aunque abre una interesante puerta a un nuevo «face turn» de Slamovich en su dinámica con Edwards. The System ahora portan tres campeonatos. Rich Swann (con AJ Francis) vs. Jake Something acabó sin resultado . Cody Deaner salió en mitad del combate para evitar que el réferi declarara la descalificación por una interferencia de Francis y convertirlo en un choque de duplas.

. Cody Deaner salió en mitad del combate para evitar que el réferi declarara la descalificación por una interferencia de Francis y convertirlo en un choque de duplas. Rich Swann y AJ Francis derrotaron a Jake Something y Cody Deaner . Swann aplicó su Cutter y su Frog Splash sobre Something. No lució mal Something a pesar de ser vencido de forma limpia.

. Swann aplicó su Cutter y su Frog Splash sobre Something. No lució mal Something a pesar de ser vencido de forma limpia. Jonathan Gresham derrotó a KUSHIDA . En los compases finales, Gresham, cual The Great Muta, lanzó tinta sobre la cara de KUSHIDA. El «nuevo» Gresham es básicamente, un Gresham rudo que no se quita la máscara de pulpo, pero lo compro.

. En los compases finales, Gresham, cual The Great Muta, lanzó tinta sobre la cara de KUSHIDA. El «nuevo» Gresham es básicamente, un Gresham rudo que no se quita la máscara de pulpo, pero lo compro. Jordynne Grace y PCO derrotaron a Steph De Lander y Kon . Grace puso de espaldas planas a De Lander tras su Juggernaut Driver. Entretenido choque, con PCO en perfil bajo. Qué le vamos a hacer….

. Grace puso de espaldas planas a De Lander tras su Juggernaut Driver. Entretenido choque, con PCO en perfil bajo. Qué le vamos a hacer…. CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Mustafa Ali (c) derrotó a Ace Austin para retener el título . La mejor lucha de Under Siege, que me recordó a los tiempos de Ali en 205 Live, aunque una vez más, un escolta del ex-WWE interfiriera y no hubiera victoria completamente limpia del campeón.

. La mejor lucha de Under Siege, que me recordó a los tiempos de Ali en 205 Live, aunque una vez más, un escolta del ex-WWE interfiriera y no hubiera victoria completamente limpia del campeón. The System (Moose, Eddie Edwards y Brian Myers) derrotaron a Matt Hardy, Mike Bailey y Trent Seven. La sorpresa de la noche, una pugna de tercias que tuvo muy metido al público, en especial por el buen desempeño de Hardy, quien hasta endosó un Leg Drop desde un esquinero a Moose sobre una mesa fuera del ring. Seven acabó recibiendo la cuenta de tres vía Edwards. Parece aún más claro un próximo Moose vs. Hardy.