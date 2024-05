Esta semana, el «banger» televisivo no ha sido cosa de AEW, sino de TNA, con una implicación de Miyu Yamashita que nos pilló de sorpresa cuando fue anunciada el pasado mes, aunque la nipona ya tuviera bagaje en la compañía, disputando en 2023 dos combates. Merecido estelar femenil que a su vez refuerza el aura de Jordynne Grace, probablemente la campeona más infravalorada del panorama estadounidense.

Y hay que hablar también de Joe Hendry, porque en la semana donde este gladiador ha estado muy en boga, al situarse su tema de entrada («I Believe In Joe Hendry») como #1 de iTunes, tuvo divertido segmento. Todo, 24 horas antes de Under Siege, a celebrarse hoy.

.@JordynneGrace secures the victory but gets blindsided by @stephdelander. It all backfires when @PCOisNotHuman emerges from the darkness! #TNAiMPACT pic.twitter.com/RayD8kNI3o