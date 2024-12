No, ROH no ha tomado ya vacaciones navideñas, pues tiene hoy en agenda una importante cita, Final Battle 2024. Así que anoche, la promotora, como cada jueves vía HonorClub, ofreció nuevo contenido.

Un choque de cuartetos estelarizó el episodio, aunque ninguno de los implicados tendrá combate de peso esta noche. Como verdadera promoción relevante, a cambio, se programó una lucha de duplas donde Athena y Billie Starkz hicieron equipo y se dio cuenta del pique entre Chris Jericho y Matt Cardona, además de anunciarse un puñado de nuevos encuentros para Final Battle 2024.

GYV (@ZackGibsonGYV & @JamesDrakePro) and STP (@shane216taylor & Pure Champ @theleemoriarty) join forces against Dark Order (@SilverNumber1 & @YTAlexReynolds) and the Undisputed Kingdom (@RealMikeBennett & @MattTaven).

Who will come out on top?



Who will come out on top?https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/CmdQEX70Jw