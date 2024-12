¿Fueron aquellas declaraciones de Effy sobre Tony Khan un «angle» de cara a atraer miradas hacia ROH y GCW, ahora que estas promotoras buscan agotar boletos en el Hammerstein Ballroom para dos de sus shows más importantes de los últimos años (Final Battle 2024 y The People vs. GCW 2025? Tamaña teoría, aunque surrealista, ya empieza a cobrar fuerza entre algunos seguidores de la comunidad luchística de internet.

Y es que anoche, Chris Jericho hizo girar cabezas cuando se presentó sin previo anuncio en el show Highest In The Room 3 de GCW, donde además de atacar a Matt Cardona de cara al encuentro de ambos en Final Battle 2024, provocando la derrota del «Alwayz Ready» ante Effy, este tampoco se libró, recibiendo un Judas Effect y varios golpes con el bate de béisbol del «All Elite». Jericho, por tales actos, se marchó fuertemente abucheado.

Veremos si hay continuidad para lo sucedido ayer, no respecto a Cardona, pues como dijimos retará a Jericho por el Campeonato Mundial ROH, sino respecto a Effy, quien últimamente podría agenciarse el sobrenombre de «The Legend Victim», pues en la primera jornada de GCW Homecoming 2024 fue también defenestrado allí, por otro veterano, JBL.

Desde el Ukrainian Cultural Center de Los Ángeles (California, EEUU), GCW Highest In The Room 3 dejó los siguientes resultados.

CHRIS JERICHO IS AT THE UCC



AND HE JUST ATTACKED MATT CARDONA…. AND EFFY!?!?!?!#GCWHIGH pic.twitter.com/1dnNvrzQGU