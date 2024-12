No esperen nuevo contenido de TNA hasta, presumiblemente (pues todavía no se ha confirmado), el jueves 2 de enero de 2025.

Final Resolution, el pasado viernes, supuso el cierre de año, emitiendo anoche AXS TV un episodio especial con los momentos y combates más destacables vistos a lo largo de 2024 en la promotora, aprovechando la coyuntura para conceder sus particulares «Year End Awards». Y el próximo jueves, una segunda parte.

ABC is the 2024 Tag Team of the Year! Congratulations to @The_Ace_Austin & @DashingChrisBey!



WATCH #TNAiMPACT on TNA+: