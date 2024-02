La empresa de lucha libre independiente, Riot City Wrestling, presento su evento Mean Street Mayhem #55 – House of the Rising Stars, el cual tuvo lugar el 16 de febrero 2024, desde RCW Academy en Kilkenny, South Australia, Australia. El evento fue transmitido en vivo a través de Youtube.

Riot City Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Adelaide, South Australia, Australia. La misma realiza eventos alrededor de todo su territorio, con talento que presentan grandes combates para el disfrute de los aficionados.

► Resultados Riot City Wrestling

Grimm venció a Scorch Jett Armstrong (w/Dr. Richard Gouda & Jimmy C) venció a Clydesdale Cadie Tre venció a Marko Mercer Kings Of Ruin (HAVOK, Mike Boomer & Zak Sabbath) vencieron a Party Power (Banjo Powers, Party Guy Ty & Violet Blitz) Key To The City Qualifying Three Way Match: Kaitoa (w/Kai Thorn) venció a Downunder and James Kray Key To The City Qualifying Match: Aaron Onley venció a Mr. Cliff Snaxx & Vincent Di Maria vencieron a The Old Guard (Cutthroat & Dean Brady) (w/Benjamin Rosenthal)