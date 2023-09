Ring of Honor se presento la noche del jueves 28 del mes de septiembre del año 2023, con su mas reciente episodio, grabado tras la emisión de AEW Dynamite desde el Universal Studios en Orlando, Florida.

► Resultados Ring of Honor

Scorpio Sky venció a Tony Nese

Gravity venció a Lee Johnson

Ethan Page venció a Rohit Raju

Billie Starkz venció a Lady Frost

Action Andretti y Darius Martin vencieron a The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd)

Leyla Hirsch venció a Laynie Luck

Shane Taylor venció a Jimmy Jacobs

Dalton Castle y The Boys (Brandon y Brent) vencieron a Xavier Walker, Trenton Tormenta, y Ren Jones

Griff Garrison y Cole Karter vencieron a The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean)

Mercedes Martinez venció a Allysin Kay

The Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) vencieron a The Iron Savages (Bronson y Boulder)

Brian Cage venció a Metalik