Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Universal Studios en Orlando, Florida. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Campeonato Puro de ROH: Katsuyori Shibata retuvo ante Nick Wayne Campeonato Femenil de ROH: Athena retuvo ante Angelina Love Campeonato de tríos de ROH: The Mogul Embassy (Bishop Kaun, Brian Cage y Toa Liona) vs. The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean) y Willie Mack Diamante venció a Catie Brite Lee Moriarty venció a Lee Johnson Mercedes Martinez venció a Trish Adora Kiera Hogan, Skye Blue & Willow Nightingale vencieron a Leyla Hirsch & The Renegades Ethan Page venció a VSK El Hijo del Vikingo,Gravity & Metalik venciero a Spanish Announce Project (Angelico & Serpentico) & Tony Nese Action Andretti & Darius Martin vencieron a Cole Karter & Griff Garrison Mogul Embassy (Brian Cage, Bishop Kaun & Toa Liona) vencieron a The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) & Willie Mack

► Este jueves en Ring of Honor

Hay varios combates anunciados para el programa semanal, el cual se emite a través de Honor Club. Entre ellos la lucha entre Billie Starkz contra Lady Frost.

Scorpio Sky vs.Tony Nese

Gravity vs. Lee Johnson

Ethan Page vs. Rohit Raju

Billie Starkz vs. Lady Frost

Action Andretti y Darius Martin vs. The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd)

Leyla Hirsch vs. Laynie Luck

Shane Taylor vs. Jimmy Jacobs

Dalton Castle y The Boys (Brandon y Brent) vs. Xavier Walker, Trenton Tormenta, y Ren Jones

Griff Garrison y Cole Karter vs. The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean)

Mercedes Martinez vs. Allysin Kay

The Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) vs. The Iron Savages (Bronson y Boulder)

Brian Cage vs. Metalik