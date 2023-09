NXT y ROW han colaborado en múltiples ocasiones -Superestrellas WWE como Axiom, Ivy Nile, Trick Williams o Charlie Dempsey han realizado apariciones en la escuela de Booker T– y el comentarista de la marca amarilla quiere seguir llevando a los luchadores al siguiente nivel, como expresa en su reciente entrevista en WrestleZone.

Reality of Wrestling's taking things to the NEXT Level with our #GrandOpening event on Sat, Sept 23rd bringing our fans incredible match ups they can't see anywhere else.

WWENXT SHOWCASE MATCH — Axiom_WWE vs Charlie Dempsey

🎫 https://t.co/jehLTTtQUa pic.twitter.com/DaavdL1Gux

— Reality of Wrestling (@TheOfficialROW) September 13, 2023