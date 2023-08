La compañía de lucha libre independiente Pro Wrestling Eve presentó su evento These Barbies Kick Ass!, desde The Yard Theatre in Hackney Wick, London. El evento se transmitió en vivo por Youtube.

Pro-Wrestling EVE, también conocida como EVE, es una promoción de lucha libre profesional con sede en Gran Bretaña que se centra en la lucha libre femenil. Fue fundada en 2010 por Dann y Emily Read y ha ganado reconocimiento por su compromiso de promover y mostrar el talento de la lucha libre femenil.

► Resultados Pro Wrestling Eve

Chantal Jordan venció a Amara Jayde Millie Mckenzie venció a Alex Windsor Nina Samuels venció a Marika Kobashi Skye Smitson venció a Rita Slayworth EVE Tag Team Championship Match: Nina Sanuels & Chantal Jordan retuvieron ante Millie Mckenzie & Alex Windsor