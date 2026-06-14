Resultados North Coast Wrestling – SmachDown III: El Ascenso

Cuarto evento de North Coast Wrestling (NCW) en 2026, el pasado 6 de junio la promotora española celebró SmachDown III: El Ascenso, desde la Fábrica de cerveza Smach en Camago (Cantabria, España).

Como «main event», Tyler Jackson estrenó su estatus de Campeón Indiscutido de NCW ante Newt Nova.

Otro estreno fue el de Tomás Blanco (el otrora Tommy Blizzard), quien tuvo que defender en solitario el Campeonato de Parejas NCW ante Jon Valow.

Completando el cartel, El Cuchu y Alexa Jade fueron contra Sangre Pagana con una oportunidad en juego por dicho oro de duplas, hubo una lucha eliminatoria a cinco bandas entre Luis, Javier El Magno, Lucas Palacios, Azrael y Gomes por ser aspirante al máximo cetro de la promotora y un nuevo «Flow Challenge» de Rubén Cerón, al que respondió Ángel Riego.

SmachDown III: El Ascenso puede verse íntegramente en el canal de Twitch de NCW.

► Retado por su pasado

Álvaro Arce y Rafa Insunza dieron paso a Tyler Jackson en el inicio de la velada, coronado Campeón Indiscutido de NCW en el anterior show de la empresa. Jackson mostró su gratitud hacia el respetable, pero pronto se vio interrumpido por Newt Nova, su retador para la presente cita. De inicio, todo fue cordialidad, pues Jackson y Nova formaron parte de Acónito, hasta que de pronto, el madrileño tiró al suelo la bufanda del Racing de Santander que portaba el «Funky Monkey» y le dijo que ya no eran amigos. El acompañante de Nova, Joro, le endosó una Superkick y los malandrines huyeron con el título.

FLOW CHALLENGE: Rubén Cerón derrotó a Ángel Riego. Cerón salió victorioso de su segundo reto, donde como en el primero hubo cabida para armas. Riego, por envergadura y pegada, se mostró muy dominante, pero en última instancia, sobre los 10 minutos de contienda, el tinerfeño evitó ser cegado con un spray de pimienta, se sacó su Cutter desde la segunda cuerda y remató la jugada con su plancha estilo sapito, esta sí desde la tercera cuerda. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/4

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO INDISCUTIDO DE NCW, LUCHA ELIMINATORIA A CINCO BANDAS: Gomes derrotó a Lucas Palacios, Luis, Azrael y Javier El Magno. Xene ahora compite con su nombre real, Lucas Palacios. Sobre los dos minutos, Palacios enganchó a El Magno con un Ankle Lock para seguidamente Azrael aplicarle una Kimura, provocando su rendición. Instantes después, Azrael fue el segundo eliminado, tras un Shiraniu y el pin. Luis y Palacios intentaron emboscar a Gomes, pero el portugués acabó planchando al primero con una tremenda Powerbomb y poniéndolo de espaldas planas. Palacios probó suerte en solitario y corrió la misma, en su caso cayendo vía pin tras un Chokeslam. Contundente victoria de Gomes. ♠♠♠1/4

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS DE NCW: Sangre Pagana (Kassius y Blackpool) derrotaron a El Cuchu FC (El Cuchu y Alexa Jade). El Cuchu se coronó primer campeón de las estelas cántabras en la cita previa de NCW, y su deseo fue poder «fichar» a quien quisiera para reformar su club. Así, Jade supuso su primera incorporación. Y no resultó un buen estreno. Sobre los 10 minutos, los habituales de Triple W evitaron un ataque conjunto, sacando del ring a Jade tras estrellarla contra un esquinero. Entonces, El Cuchu padeció un severo 2 vs. 1: Helicopter Slam de Blackpool y 450 de Kassius para la cuenta de tres. ♠♠♠ Por si no tuvo suficiente, en las postrimerías El Cuchu se llevó un golpetazo gratuito de Blackpool. Y antes de poder volver a vestidores, tres representantes de Asturias Total Wrestling hicieron otra vez acto de presencia y lo atacaron, tanto a él como a Jade. Sin embargo, Luis, víctima de estos rufianes en los anteriores shows, equilibró la balanza y los invasores pusieron pies en polvorosa. El Cuchu se vino arriba y dijo que Luis también se incorporaba al equipo.

Abriendo la segunda parte de SmachDown III: El Ascenso, Raúl Travieso anunció que la siguiente función de NCW sería el 21 de agosto en el Palacio de los Deportes de Santander y pidió a Tomás Blanco (antes conocido como Tommy Blizzard) que entrara al ring, recordándole que el Campeonato de Parejas de NCW, conquistado por Blanco junto a Emersyn Jayne en el show previo, debía defenderse en cada evento de la promotora. Blanco respondió que daría la cara igualmente aunque Jayne no estuviera. Travieso estipuló entonces que Blanco se enfrentaría a Jon Valow y de perder, Jayne y él perderían el oro.

CAMPEONATO DE PAREJAS DE NCW: Jon Valow derrotó a Tomás Blanco (c). Tenía encarrilada la victoria Blanco, pero de pronto, sobre los 10 minutos, una música sonó por megafonía, distrayendo al otrora líder de Los Intocables, que al lanzarse sobre Valow fue interceptado por este. La lucha prosiguió y «el Animal» terminó por imponerse vía pin tras su TKO. Valow no ganó el Campeonato de Parejas NCW, que con tal resolución quedó así sin portadores. ♠♠♠

CAMPEONATO INDISCUTIDO DE NCW: Tyler Jackson (c) derrotó a Newt Nova (con Joro) para retener el título. Jackson no quiso esperar a terminar su entrada y fue directo hacia Nova, quien lo esperaba presea en mano. Dominio del retador, con varios «comebacks» de Jackson cercenados por las interferencias de Joro, en una lucha muy inquinosa. Pero el campeón hizo gala de su resiliencia, pese a tener su hombro derecho a la virulé, y una vez fuera de circulación el latoso Joro, hizo que Nova se rindiera con una Gogoplata sobre los 18 minutos de contienda. Primera defensa para Jackson y primera prueba de fuego saldada. ♠♠♠1/2

Como epílogo, Jon Valow irrumpió en escena, pero en vez de atacar a Jackson, defenestró a Nova, sugiriendo querer competir por el Campeonato Indiscutido. Finalmente, Gomes, quien se había ganado minutos antes una oportunidad titular, confrontó a Jackson y le avisó de que iría a por su cetro. Eso supuse que dijo, porque habló en portugués y no domino yo el idioma. Imagino que no le recitaría un poema de Pessoa. Antes del cierre, Álvaro Arce y Rafa Insunza oficializaron el estelar del próximo show de NCW: Jackson vs. Gomes por el Campeonato Indiscutido de la compañía.

⇒ El sonido durante SmachDown III: El Ascenso lastró un poco mi experiencia hacia una velada que palideció bastante en comparación con SmachDown! II: Malas Calles. Claro que, aquella fue una de las mejores hechas por una promotora española en 2026. Con todo, un notable estelar elevó la nota de este tercer SmachDown, confirmando que la apuesta por Tyler Jackson va para largo. La mejor noticia, que el siguiente evento de NCW parece será el mayor de la casa cántabra. Celebremos «El Ascenso».

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