Resultados North Coast Wrestling: SmachDown! II – Malas Calles

La promotora española North Coast Wrestling (NCW) realizó este pasado sábado 21 de marzo su tercer show del 2026, una segunda parte de SmachDown, cita celebrada en enero, que esta vez se subtituló Malas Calles, de nuevo en colaboración con la marca de cerveza Smach, cuya fábrica, en el municipio de Camargo (Cantabria, España), sirvió otra vez como escenario.

Entre lo anunciado, destacó la implicación de Emersyn Jayne, una de las mejores gladiadoras europeas actuales, quien hizo su debut sobre NCW formando dupla con Tommy Blizzard en busca del Campeonato de Parejas NCW de La Mano Negra (Juan Salmón y Javier «el Magno»).

No menos importante fue el denominado «Combate de Norays», donde convergieron todos los ganadores de las estelas cántabras (El Cuchu Navarro, Alexa Jade, O Gomes, Martí Ubach, Ángel Riego y Jon Valow) en pos de establecer al portador definitivo de las seis, que tendría la potestad de elegir un deseo. Tampoco el último reto de Tyler Jackson en su búsqueda del Campeonato Indiscutible de la Costa Norte, ante Iker Navarro, precisamente su primer rival en este particular viaje.

Completando el cartel, Luis se midió a Kassius, Tiburón Jr. hizo lo propio contra Azrael y Rubén Cerón protagonizó un reto abierto bautizado como «Flow Challenge».

NCW: SmachDown II – Malas Calles pudo seguirse en directo a través del canal de Twitch de la empresa, donde puede verse libremente.

► The Funky Champion

Los primeros minutos del show no tuvieron sonido vía Twitch, así que no pude enterarme de los detalles del reto abierto que abriría el show.

FLOW CHALLENGE: Rubén Cerón derrotó a Xene . Lucha de realce para Cerón, quien venía de perder rudamente el Campeonato Indiscutido de NCW en The Wrestling Game ante Guti y de caer frente a Tyler Jackson en SmachDown I. Sobre los siete minutos, y luego de que el imberbe Xene intentara usar sin mucho éxito varios objetos como armas, Cerón lo tumbó con un rodillazo, un Flatliner y lo remató con la Plancha estilo sapito para ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠

. Lucha de realce para Cerón, quien venía de perder rudamente el Campeonato Indiscutido de NCW en The Wrestling Game ante Guti y de caer frente a Tyler Jackson en SmachDown I. Sobre los siete minutos, y luego de que el imberbe Xene intentara usar sin mucho éxito varios objetos como armas, Cerón lo tumbó con un rodillazo, un Flatliner y lo remató con la Plancha estilo sapito para ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠ Vicente, vicepresidente de NCW, dio paso al presidente de la promotora, Raúl Travieso. Y este hizo el anuncio de la noche: ante la negativa de Guti a defender el Campeonato Indiscutido de NCW en el primer SmachDown!, dicha presea había quedado vacante. Tyler Jackson lucharía contra Iker Navarro en el estelar de la velada para decidir nuevo campeón.

Azrael derrotó a Tiburón Jr. Había pique de por medio aquí, con victorias de Azrael sobre Tiburón Jr. en los dos anteriores eventos de NCW. Básicamente, un «squash», aunque el italiano se valiera de la música y con el impulso del público, lograse aplicarle algunos movimientos al preso. Pero no siempre la música lo puede todo, y con un derechazo, seguido de su F5 y el pin, Azrael se llevó la victoria. ♠♠ 3/4

Había pique de por medio aquí, con victorias de Azrael sobre Tiburón Jr. en los dos anteriores eventos de NCW. Básicamente, un «squash», aunque el italiano se valiera de la música y con el impulso del público, lograse aplicarle algunos movimientos al preso. Pero no siempre la música lo puede todo, y con un derechazo, seguido de su F5 y el pin, Azrael se llevó la victoria. ♠♠ COMBATE DE NORAYS POR LAS SEIS ESTELAS CÁNTABRAS: El Cuchu Navarro derrotó a Alexa Jade, O Gomes, Martí Ubach, Ángel Riego y Jon Valow. Curiosas reglas: dos participantes comenzarían el combate sobre el ring, mientras que los otros cuatro estarían atados fuera del mismo. En un orden desconocido para los participantes, estos irían siendo desatados e incorporándose al combate, eliminatorio vía pin o rendición. El último luchador en pie, aquel que consiguiera no ser eliminado, se ganaría las seis estelas. Ubach y Jade iniciaron las hostialidades dentro de Villa Escándalo y el «Hijoput* de Andorra aprovechó para atacar a El Cuchu, su otrora colega, mientras este se encontraba atado. El primero en gozar de libertad fue O Gomes, seguido de El Cuchu, que evidentemente, se fue directo contra Ubach, pero el portugués arruinó el bonito reencuentro y tumbó también a Jade. Turno entonces de Riego, que junto a Jade y El Cuchu lograron eliminar a Gomes por cuenta de tres. Sin embargo, Ubach sorprendió a Jade con una rodada de espaldas, eliminándola. Valow fue el último en quedar liberado. Ubach buscó después otro pin oportunista y a cambio, fue eliminado por un Victory Roll de El Cuchu. Riego quedó fuera de la ecuación también por obra y gracia de Valow después del F5. La pugna finalmente se redujo a Valow y El Cuchu, y este se agenció el triunfo con una súbita Huracarrana tras la que logró poner de espaldas planas a «el Animal». ♠♠♠ 1/2 En las postrimerías, El Cuchu anotó su deseo en un papel, lo quemó en un recipiente donde se encontraban las seis estelas y reveló su contenido: poder fichar al luchador que quisiera para reformar el Cuchu FC y hacerlo grande otra vez.

Curiosas reglas: dos participantes comenzarían el combate sobre el ring, mientras que los otros cuatro estarían atados fuera del mismo. En un orden desconocido para los participantes, estos irían siendo desatados e incorporándose al combate, eliminatorio vía pin o rendición. El último luchador en pie, aquel que consiguiera no ser eliminado, se ganaría las seis estelas. Ubach y Jade iniciaron las hostialidades dentro de Villa Escándalo y el «Hijoput* de Andorra aprovechó para atacar a El Cuchu, su otrora colega, mientras este se encontraba atado. El primero en gozar de libertad fue O Gomes, seguido de El Cuchu, que evidentemente, se fue directo contra Ubach, pero el portugués arruinó el bonito reencuentro y tumbó también a Jade. Turno entonces de Riego, que junto a Jade y El Cuchu lograron eliminar a Gomes por cuenta de tres. Sin embargo, Ubach sorprendió a Jade con una rodada de espaldas, eliminándola. Valow fue el último en quedar liberado. Ubach buscó después otro pin oportunista y a cambio, fue eliminado por un Victory Roll de El Cuchu. Riego quedó fuera de la ecuación también por obra y gracia de Valow después del F5. La pugna finalmente se redujo a Valow y El Cuchu, y este se agenció el triunfo con una súbita Huracarrana tras la que logró poner de espaldas planas a «el Animal». ♠♠♠ En las postrimerías, El Cuchu anotó su deseo en un papel, lo quemó en un recipiente donde se encontraban las seis estelas y reveló su contenido: poder fichar al luchador que quisiera para reformar el Cuchu FC y hacerlo grande otra vez. Tommy Blizzard abrió la segunda parte del show, presentándose con su nombre real y pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo. El público pareció comprar esta faceta técnica de Blizzard. Pero, como era previsible, La Mano Negra (Juan Salmón y Javier «el Magno») hicieron acto de presencia, y antes de que emboscaran a Blizzard, Raúl Travieso decretó que Salmón y «el Magno» defenderían ante su antiguo líder el Campeonato de Parejas de NCW. Blizzard presentó a su compañera de equipo: Emersyn Jayne.

CAMPEONATO DE PAREJAS DE NCW: Tommy Blizzard y Emerysn Jayne derrotaron a La Mano Negra (Juan Salmón y Javier «el Magno») (c) para ganar el título . Buena parte de la lucha giró en torno al intento de Blizzard por hacer el tag a Jayne, mientras recibía una tunda de parte de Salmón y «el Magno». Y Jayne cambió el rumbo del encuentro, hasta protagonizar el pin luego de un rodillazo en carrera a Salmón, poniéndolo de espaldas planas, al tiempo que Blizzard evitaba la interferencia de «el Magno». Compacto pero muy entretenido punto del show, con el que Jayne demostró, sin necesidad de sacar todo su arsenal, que es un talento de élite, y así pudo verlo el público. ♠♠♠ 1/2

. Buena parte de la lucha giró en torno al intento de Blizzard por hacer el tag a Jayne, mientras recibía una tunda de parte de Salmón y «el Magno». Y Jayne cambió el rumbo del encuentro, hasta protagonizar el pin luego de un rodillazo en carrera a Salmón, poniéndolo de espaldas planas, al tiempo que Blizzard evitaba la interferencia de «el Magno». Compacto pero muy entretenido punto del show, con el que Jayne demostró, sin necesidad de sacar todo su arsenal, que es un talento de élite, y así pudo verlo el público. ♠♠♠ OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO INDISCUTIDO DE NCW: Luis vs. Kassius terminó sin resultado . Sobre los ocho minutos, y luego de un combate más serio que un perro cagando, de nuevo los representantes de Asturias Total Wrestling asaltaron a Luis, como hicieron en el anterior SmachDown!, donde le arrebataron la Corona del Rey de Cantabria, que aquí acabaron destrozando. Les faltó orinarse sobre Raúl Travieso. Tremenda afrenta. Más que nunca, ahora sí: «Oviedo, Gijón, la misma mierda son». ♠♠♠ 1/4

. Sobre los ocho minutos, y luego de un combate más serio que un perro cagando, de nuevo los representantes de Asturias Total Wrestling asaltaron a Luis, como hicieron en el anterior SmachDown!, donde le arrebataron la Corona del Rey de Cantabria, que aquí acabaron destrozando. Les faltó orinarse sobre Raúl Travieso. Tremenda afrenta. Más que nunca, ahora sí: «Oviedo, Gijón, la misma mierda son». ♠♠♠ Antes del estelar, Álvaro Arce dio cuenta del incidente anterior y proclamó que el cachopo (plato típico asturiano) sólo era un filete empanado. A continuación, el respetable coreó a pleno pulmón «San Jacobo». Y dicen por ahí que la lucha libre española no tiene identidad propia.

CAMPEONATO INDISCUTIDO DE NCW (VACANTE): Tyler Jackson derrotó a Iker Navarro para ganar el título. Empezó Navarro mostrándose como técnico, pero pronto reveló sus verdaderos colores, arrojando agua a la cara de Jackson, entre otras movidas rudas. El duelo, realmente, no necesitaba tal maniqueísmo, pues el público comía de la mano de Jackson, pero de tal manera el apoyo al cubano fue aún mayor. Como de costumbre, gran trabajo de «selling» de Navarro, quien hizo todo lo posible por hacer lucir bien a su rival. Varios falsos finales merecen destacarse: Jackson logrando entrar al ring justo antes de que se consumara la cuenta de 20 tras recibir un tremendo Death Valley Driver contra la orilla del cuadrilátero, saliéndose del pin en 2.99 luego de un Package Sit-Out Powerbomb, saliéndose de nuevo después de encajar un golpetazo con el cinturón en liza… Finalmente, Jackson evitó un Superplex, se lanzó sobre Navarro con su Flying Elbow, le endosó dos rodillazos y lo remató con su Pumphandle Driver. 1, 2 y 3: nuevo Campeón Indiscutido de NCW. Gran momento, pensé que nunca llegaría. ♠♠♠3/4

⇒ Por trascendencia, probablemente SmachDown! II – Malas Calles fuese el mejor evento en la historia de NCW: reunión de todas las estelas cántabras, nuevo ciclo para Tommy Blizzard, afianzamiento de la rivalidad NCW vs. Asturias Total Wrestling y sobre todo, la coronación de Tyler Jackson. Si debiera recomendar un show de la promotora en pos de crear adeptos a la causa norcosteña, este sería el idóneo, aunque varios puntos supusiesen la culminación de longevas historias. Y me reitero: otro ejemplo de que hay muy buena lucha libre gratuita en internet.

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