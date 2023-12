Resultados New Frontier 9 de diciembre 2023 | The Bitter End

La empresa de lucha libre independiente, New Frontier, presento su evento New Frontier The Bitter End, el cual tuvo lugar el 9 de diciembre, desde Cobourg Community Centre en Cobourg, Ontario, Canada.

New Frontier es una empresa de lucha libre independiente con sede en Toronto, Ontario, Canadá, Presenta eventos llenos de acción y mucha emoción para todos los fanáticos que asistieron al show.

► Resultados New Frontier

Empire (JT Kirk & Matt Grant) vencieron a The Bay City Choir Boys (Judas & Seth Cassidy) Travis Moore venció a Devon Parkside The Green Bastards (Green Phantom & That Kyle) vencieron a Airstrike (Mike Forte & Tyler Aero) TARIK (w/Adam Haze) venció a LuFisto Craneo’s Dog Collar Match: Jesse Amato venció a PD Skillz New Frontier Grand Title Match: Tyler Hill retuvo ante Kerry Morton Victory Or Valhalla I Quit Match: Josh Vander Cruz venció a Mark Shaw