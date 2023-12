Brian Myers: «El regreso de TNA es gigantesco»

Todos en IMPACT están encantados con el regreso de TNA. Desde Josh Alexander hasta Alex Shelley. También Brian Myers, como expone en su reciente aparición en In The Weeds, donde también estuvo hablando de que su experiencia trabajando en México fue una maravilla.

► El regreso de TNA

«He amado la lucha libre desde los cinco años hasta un grado enfermizo. Cada vez que encontraba más material, mejor aún. Descubrí la ECW y me enamoré de ella. Encontré la lucha libre independiente y asistía a eventos locales, sumergiéndome profundamente en eso. Luego llegó TNA. Mi papá es tan genial que consiguió la caja caliente en esa época. Fui como un fan desde el primer día de TNA y vi todos esos eventos de pago los miércoles, no pagué ni un centavo por ellos, pero los vi todos y no me perdí ni un segundo.

«Fue realmente emocionante ser parte de ello en 2015, ganar los títulos en pareja con Trevor Lee. Volver ahora y ser parte de TNA, me encanta decirle a la gente que soy una estrella de la lucha libre de TNA, eso es lo más genial. No es algo que pensé que iba a suceder, así que estoy emocionado, y la respuesta ha sido 100% positiva en todos los aspectos.

«Nadie ha criticado esta decisión, solo hay emoción y entusiasmo al respecto. En cada espectáculo que hemos tenido desde entonces, los cánticos han sido abrumadores. Se siente genial y muy positivo. Es un gran paso en la dirección correcta para la empresa».

► El cartel de Hard to Kill 2024

Como indicamos, el 13 de enero hay cita histórica para Impact, que por entonces ya deberemos llamar otra vez TNA, desde el Palms Casino Resort de Paradise (Nevada, EEUU). He aquí el cartel provisional de Hard To Kill 2024.