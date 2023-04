Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos a Rea1 contra Microman.

Tres pies de furia se enfrenta cara a cara con un “Certified G” cuando Microman se enfrento con Real1 por primera vez en MLW Underground.

Cansado de la incesante charla basura y la intimidación de Real1, Microman ha presentado un desafío. Real1 aprovechó la oportunidad y busca hacer un ejemplo de “La maravilla más grande del mundo” mientras se fija en su reclamo como el mejor luchador libra por libra en MLW.

En la estelar de la noche Alex Kane se media contra Davey Boy Smith Jr. Kane conecto un suplex alemán pero DBS aparece para conectar uno propio. Esto va y viene dos veces más, ya que se trata de un duelo de súplex alemanes.

Davey señala el final y va a encerrar a Kane en el Sharpshooter, pero el Sr. Thomas apareció para distraer al arbitro. DBS golpeo al Sr. Thomas con fuerza y ​​​​envía al gran hombre volando, pero uno de los miembros de BFC le entrego a Kane una botella llena de líquido oscuro. Kane lo salpica en la cara de DBS mientras el árbitro intenta restaurar el orden y golpea su Mark of Kane finisher y cubrió: ¡1-2-3!

Real1 se las vera contra Alex Hammerstone en Battle Riot V. Pero antes tenia que enfrentarse a tres pies de furia, Microman.

Microman is in like a lamb out like a #LionKing! #MLWUnderground @ReelzChannel @betonline_ag#MLWUnderground @ReelzChannel @betonline_ag pic.twitter.com/W3kT6wB5LD

— MLW (@MLW) March 29, 2023