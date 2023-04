Burns espera que Chimaev regrese a 170 libras

Gilbert Burns cree que Khamzat Chimaev seguirá siendo parte integrante de la división de peso welter de UFC.

El ex retador al título y contendiente experimentado cree que los fanáticos no han visto lo último de Chimaev en las 170 libras, a pesar de los comentarios recientes del presidente de UFC, Dana White, de que Chimaev está subiendo al peso mediano.

Burns (20-5 MMA, 13-5 UFC) cree que Chimaev perderá ventajas clave cuando se enfrente a la élite una categoría de peso superior, lo que lo hará reconsiderar su decisión.

“Él es muy grande y va a hacer lo que quiera hacer. Me gusta el. Es un gran luchador. Pelea muy bien, pero habla mucho. Si va al peso mediano, entonces veamos. Cuando comenzó, decía: ‘Oh, pelearé todos los fines de semana contra cualquiera. Tengo hambre.’ Ahora no pelea y pasan los meses. Entonces, si vas a subir de peso, entonces sube de peso. El habla mucho. Creo que después de que peleamos, cambió su forma de pensar.

“Creo que en el peso mediano le irá bien, pero esos muchachos son grandes, como (Paulo) Costa, ‘Poatán’ (Alex Pereira), (Robert) Whittaker. Esos son todos muy buenos. Creo que eventualmente regresa al peso welter. Creo que hace una o dos, pero luego verá que no es el matón, el tipo más grande. Creo que después de eso, regresa a la categoría de peso”.

Burns se está preparando para regresar a la jaula por primera vez en 2023. Se enfrentará a Jorge Masvidal en el evento coestelar de UFC 287 el 8 de abril en Miami. Esta es también su tercera pelea desde que se enfrentó a Chimaev en una guerra total en UFC 273 en abril de 2022.

Aunque perdió ante Chimaev, Burns ve la pelea como un punto de inflexión en su carrera, al menos a los ojos del público.

“Siempre supe que tenía el corazón, pero creo que con esa pelea los fanáticos pudieron ver, ‘Oh, ese tipo tiene corazón. Ese tipo tiene pelotas. Puede pelear. Las cosas cambian mucho. Los fanáticos cambiaron mucho. Hasta el día de hoy, la gente se me acerca y me dice: ‘Estuve allí en Jacksonville’. Así que sí, cambió mucho. Eso es lo que siempre digo: estoy aquí para pelear contra cualquiera, y creo que los fanáticos me dan crédito por eso. Eso es lo que ha cambiado”.