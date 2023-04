Anthony Smith opina por qué apoya a Adesanya

El peso semicompleto de UFC, número 5 del ranking, Anthony Smith, intervino recientemente en el trolling de Israel Adesanya por parte de Alex Pereira.

De cara a su muy esperado enfrentamiento en UFC 287 el próximo mes, ‘Poatan’ se ha burlado con frecuencia de ‘The Last Stylebender’. El estilo excéntrico y extravagante de Adesanya, su amor por el anime y su colección de juguetes han provocado la ira burlona de su némesis brasileña.

Más recientemente, Pereira se convirtió en el último en comparar a Adesanya con la cantante y actriz Grace Jones. Mientras que algunos han encontrado divertidas las bromas de Pereira y una mirada interesante al lado más ligero del campeón de peso mediano, otros las han encontrado desagradables. Incluso el propio Adesanya se ha mostrado en desacuerdo .

En una edición reciente del podcast Believe You Me , Anthony Smith y el ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping opinaron sobre las excavaciones de Pereira en Adesanya.

“Pereira siempre publica estos clips en los que ve a Izzy y se burla de él. Se burla de él por lo del anime y se burla de él por los animales de peluche o lo que sea que le gusta a Izzy. A veces, me molesta un poco que lo esté haciendo”.

Bisping preguntó por qué le molesta la burla de Pereira de ‘The Last Stylebender’. ‘Lionheart’ explicó que Adesanya es un individuo excéntrico que hace lo suyo. A su vez, se siente mal por Adesanya por ser objeto de burlas por hacer lo suyo.

“A veces me siento mal por Izzy porque él es… es muy, no sé, simplemente es diferente. Es un tipo muy diferente... Simplemente está fuera de lo común, no es el típico peleador, no es el típico campeón”.