Ex WWE respondió al desafío de Bobby Lashley

Bobby Lashley se encuentra actualmente sin oponente para WWE WrestleMania este fin de semana luego de que Bray Wyatt tuviera que darse de baja del evento debido a una enfermedad. The All Mighty, quien ganó el Andre The Giant Memorial Battle Royal el viernes por la noche en SmackDown, publicó un video en su cuenta Twitter en el que ofrece enfrentarse a cualquiera que se atreva este fin de semana en WrestleMania.

Recientemente, un ex WWE fue quien respondió al desafío de Lashley. Se trata de Chris Adonis, anteriormente conocido como Chris Masters en la WWE. Adonis respondió a la publicación de Lashley, afirmando que nadie podría hacer un mejor encuentro contra Lashley en este momento de su carrera que él, aunque lamentó que esto no pueda ser posible en este momento, dado que actualmente trabaja para NWA.

Fact is, no matter who they choose,

nobody would be able to put on a better match at this point in their career than me.

That’s the sad part in this not being a reality https://t.co/thehmuDRqW

— Chris Masters (@ChrisAdonis) April 1, 2023