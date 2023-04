Bobby Lashley lanza un reto abierto para WrestleMania 39

Tras la decepción de no formar parte de WrestleMania 39 por la baja de Bray Wyatt, Bobby Lashley participó en la batalla campal en honor a Andre the Giant este viernes en SmackDown, y conforme a las previsiones, fue el último hombre en pie y se hizo con el tradicional trofeo. No obstante, para The All Mighty eso podría ser poco en comparación con la sensación de estar en un combate en el evento grande y destrozando a quien fuere su rival.

El cartel para las dos noches de WrestleMania 39 está más que listo, pero Bobby Lashley no ha perdido las esperanzas de formar parte del evento, considerando que es uno de los luchadores más importantes e imponentes que tiene la compañía hoy en día.

Tras haber ganado el trofeo de Andre the Giant, The All Mighty fue captado tras bastidores y dejó un claro mensaje que captamos en su cuenta de Twitter: quiere estar en WrestleMania y avisó a cualquiera que desee enfrentarlo, que estará disponible este fin de semana en Los Angeles.

I’ll say it once again…

I AM FREE SATURDAY & SUNDAY!!

You can’t have #WrestleMania without the All-Mighty. You just can’t!

Whoever wants to test me, step up! 👊🏾@WWE #SmackDown pic.twitter.com/or9FzsdzOA

— Bobby Lashley (@fightbobby) April 1, 2023