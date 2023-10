La última entrega televisiva de Impact Wrestling antes de Bound For Glory cumplió en su papel de antesala del PPV. Aunque casi todos los combates programados tenían resultados previsibles, mostraron una calidad suficiente como para disfrutar de ese viaje tranquilo de la lucha libre al que Impact también viene acogiéndose en los últimos años. Bound For Glory, con todo, realmente necesitaba poco bombo.

[KiLynn King derrotó a Jody Threat en Before The Impact]

#BoundForGlory opponents STAND TALL on #IMPACTonAXSTV! BUT! The question is, will it be @TheTrinity_Fatu or @MickieJames who walks out as the #BFG Knockouts World Champion?



