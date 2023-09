La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento Fall Out, desde The NYC Arena en Queens, New York. El evento fue transmitido en vivo por Premier Streaming Network.

House of Glory es conocida por su enfoque innovador en la lucha libre, y este evento no fue la excepción. Los luchadores demostraron su creatividad y habilidad en el ring, y la producción del evento fue de alta calidad, lo que permitió que los fanáticos disfrutaran de una experiencia de visualización inolvidable.

Resultados House of Glory

Cashflow Inc. (Encore & Ken Broadway) vencieron a Calle Vivo (Elijah Eden & Osito) HOG Cruiserweight Title Match: Nolo Kitano venció a defeats Joey Silver HOG Cruiserweight Title #1 Contendership Suicidal Six Way Match: Michael Fain venció a Brian Burgundy, Daron Richardson, J Boujii, Raheem Royal y Sonny Kiss HOG Women’s Title Match The Ultra Violette retuvo ante B3CCA HOG Tag Team Title Match: The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) retuvieron ante The Vaudevillains (Matthew Rehwoldt & Simon Gotch) HOG Heavyweight Title Match: Matt Cardona retuvo ante Homicide El Hijo del Vikingo venció a Low Ki