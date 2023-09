La empresa de lucha libre independiente, Future Stars Of Wrestling, presento su evento Survival of the Fittest 2023, el cual tuvo lugar el 15 de septiembre desde Silver Nugget Casino en Las Vegas, Nevada. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

Future Star of Wrestling es una promotora de lucha libre con sede en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, la empresa realiza eventos de lucha libre con luchadores locales, los cuales siempre están llenos de acción y emoción

► Resultados Future Stars of Wrestling

Five Way Scramble Match: Jimmy Jack venció a Davion Jacot, Richard King, Ricky Tenacious y Robbie Lit

Nic Zander venció por descalificación a Jai Vidal

Douglas James, Graves & Remy Marcel vencieron a Billionaire Boys Club (CLAS, Devin Reno & Jordan Cruz)

FSW Women’s Title Four Way Match: Viva Van retuvo ante Brittnie Brooks, Zamaya y Zoe Dubois

Hammerstone venció a Danny Limelight

FSW Nevada State Title I Quit Match: Jakob Austin Young vencio a Gregory Sharpe para convertirse en nuevo campeón

Survival Of The Fittest Match: Lights Camera Faction (Action Braxton, Fresco, Ice Williams, Kenny King & Watson) vencieron a Big Fonz, Big Money Clutch, Bodhi Young Prodigy & TBD (Hero Leu & Shogun Jones)

FSW Tag Team Title Four Way Match: West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson & Royce Isaacs) vencieron a ABC (Ace Austin & Chris Bey), The Regulators (EJ Sparks & Thugnificent) y The Unguided (Damian Drake & Matt Vandagriff) para convertirse en nuevos campeones