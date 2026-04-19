Resultados GCW | EFFY’s Big Gay Brunch 11

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento GCW EFFY’s Big Gay Brunch 11, el cual tuvo lugar el 18 de abril 2026, desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

En el marco del siempre caótico fin de semana de WrestleMania, GCW Effy’s Big Gay Brunch 11 volvió a consolidarse como uno de los eventos más distintivos dentro de la escena independiente. Lejos de ser solo un espectáculo alternativo, el show combinó identidad, irreverencia y lucha libre de alto ritmo, construyendo una atmósfera donde la diversidad y la creatividad son tan importantes como los golpes en el ring.

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