Resultados GCW | EFFY’s Big Gay Brunch 11

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento GCW EFFY’s Big Gay Brunch 11, el cual tuvo lugar el 18 de abril 2026, desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.
En el marco del siempre caótico fin de semana de WrestleMania, GCW Effy’s Big Gay Brunch 11 volvió a consolidarse como uno de los eventos más distintivos dentro de la escena independiente. Lejos de ser solo un espectáculo alternativo, el show combinó identidad, irreverencia y lucha libre de alto ritmo, construyendo una atmósfera donde la diversidad y la creatividad son tan importantes como los golpes en el ring.
► Resultados Game Changer Wrestling
- Team Dixon (Billy Dixon, Devon Monroe, Keita Murray, Jordan Blade, & Jai Vidal) vencieron a Team Havok (Brooke Havok, Gabby Forza, Anton Vorhees, Hunter Gallagher, & Monomoth). El combate se rompe definitivamente cuando Jai Vidal neutraliza a Brooke Havok fuera del ring, permitiendo que Billy Dixon y Jordan Blade encadenen ofensiva combinada sobre Anton Vorhees. Ese caos controlado deja a Team Havok sin liderazgo en el cierre, abriendo la puerta para el pin decisivo.
- HOSS Match: Brick Savage venció a Mad Dog Connelly. El punto de quiebre llega cuando Brick Savage sobrevive a un brutal lariat de Connelly y responde inmediatamente con un slam de alto impacto seguido de un segundo golpe contundente, demostrando superioridad física y apagando la ofensiva del “Mad Dog”.
- Vipress venció a Mercedes Martinez. La sorpresa del combate se define cuando Vipress esquiva el ataque final de Mercedes Martinez y capitaliza con un roll-up rápido, aprovechando un mínimo error de la veterana. Ese instante de timing perfecto cambia todo el resultado.
- Allie Katch venció a Kidd Bandit, Steph De Lander, & Charli Evans. El momento determinante llega cuando Steph De Lander parecía tener la lucha ganada, pero Allie Katch aparece desde fuera del foco, rompe la cobertura y conecta su ofensiva final sobre una rival debilitada, robándose la victoria en medio del caos.
- Parrow’s Highway To Hell The Parade of Punishment: Twinks Unleashed!!!!: CPA venció a Parrow, Anti-Twinks Club (Gwen Neodonna & Vivian Cross), Platonic Romance (Richie Coy & Damian Desire), Logan Cavazos, Jay Luxx, JuleZee, Devin Carter, Marco Mayur, Nixi XS, Juni Underwood, Anakin Murphy, & Bear Bronson. En un combate completamente descontrolado, el giro clave ocurre cuando CPA logra mantenerse al margen del castigo masivo, dejando que los demás se destruyan entre sí. En el tramo final, entra oportunamente, conecta su ofensiva y capitaliza sobre Parrow ya debilitado, robando una victoria tan estratégica como caótica.