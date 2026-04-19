Resultados FSW | Killer Kross’ Natural Born Killers 5: Hostile Territory

La empresa de lucha libre independiente, Future Stars Of Wrestling, presento su evento FSW Killer Kross’ Natural Born Killers 5: Hostile Territory, el cual tuvo lugar el 18 de abril 2025, desde HyperX Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TitleMatchNetwork.com.

El 18 de abril de 2026, Future Stars of Wrestling presentó una nueva edición de su propuesta más agresiva con Killer Kross’ Natural Born Killers 5: Hostile Territory, un evento diseñado para romper con la lucha libre tradicional y acercarse a un terreno más crudo, físico y directo. Bajo la figura dominante de Killer Kross, el show apostó por combates donde los golpes, la resistencia y la capacidad de finalizar al oponente eran más importantes que la espectacularidad clásica.

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