Resultados FSW | Killer Kross’ Natural Born Killers 5: Hostile Territory

La empresa de lucha libre independiente, Future Stars Of Wrestling, presento su evento FSW Killer Kross’ Natural Born Killers 5: Hostile Territory, el cual tuvo lugar el 18 de abril 2025, desde HyperX Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TitleMatchNetwork.com.
El 18 de abril de 2026, Future Stars of Wrestling presentó una nueva edición de su propuesta más agresiva con Killer Kross’ Natural Born Killers 5: Hostile Territory, un evento diseñado para romper con la lucha libre tradicional y acercarse a un terreno más crudo, físico y directo. Bajo la figura dominante de Killer Kross, el show apostó por combates donde los golpes, la resistencia y la capacidad de finalizar al oponente eran más importantes que la espectacularidad clásica.
► Resultados Future Stars of Wrestling
- Killer Kross venció a Bad Dude Tito. El momento decisivo llega cuando Killer Kross frena el avance físico de Tito con un golpe perfectamente medido, cambiando por completo la dinámica. A partir de ahí, domina con su presencia y cierra con contundencia.
- Bret The Threat venció a Joe Dashou. El instante clave es inmediato Bret esquiva y conecta un golpe limpio dejando a Dashou fuera de combate sin margen de reacción. Uno de los finales más secos de la noche.
- Dave Mazany venció a Ryan Walker. El combate se rompe cuando Mazany encuentra su ritmo en el golpeo, conectando una combinación que debilita seriamente a Walker y le permite controlar hasta asegurar la victoria.
- TJP venció a Gregory Sharpe. El punto de inflexión llega cuando TJP acelera el ritmo con una ráfaga técnica, encadenando movimientos que descolocan a Sharpe y desembocan en la definición.
- Tyler Bateman venció a Royce Isaacs. El momento clave es brutal: Bateman aprovecha un intercambio cerrado para soltar un golpe devastador, apagando a Isaacs y firmando uno de los KOs más impactantes del evento.
- Shayna Baszler venció a Janai Kai. Aquí el instante determinante es progresivo: Baszler domina a ras de lona y castiga de forma sistemática, dejando a Janai Kai sin respuesta clara. El árbitro interviene al ver que Kai ya no puede defenderse inteligentemente, decretando la decisión.
- Matt Riddle venció a Jonathan Gresham. El momento clave rompe la lógica técnica del combate: Riddle, tras resistir el control de Gresham, conecta un golpe sorpresivo en un intercambio corto, noqueándolo de forma inesperada y cambiando el final por completo.