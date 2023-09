Game Changer Wrestling (GCW) hizo uno de los mejores movimientos de su carrera cuando atrajo a Matt Cardona a su producto. Porque de alguna manera u otra, «The Indy God» siempre consigue que sus implicaciones den de qué hablar.

La más reciente, durante el evento Crushed Up celebrado este pasado sábado, tuvo un curioso poscombate, cuando Cardona bromeó sobre su situación en la escena alternativa bajo el inclemente tiempo de New York, con un mensaje dirigido hacia su «amigo» Vince McMahon.

«La gente quiere saber cómo se siente ser el Rey de las Luchas Extremas, el Dios de la Escena Independiente. No sé si lo puedes percibir, pero está lloviendo a cántaros. Acabo de terminar el show de GCW en Brooklyn y estoy caminando hacia mi coche, esperando que no lo hayan remolcado bajo esta lluvia. Desearía que pudieras ver esto. Es increíble. Necesito volver a Nueva York. Necesito regresar a la WWE. Vince, llámame, amigo».

Horas antes, Cardona hizo equipo con Steph De Lander y Blake Christian para ir contra Masha Slamovich, AKIRA y Jimmy Lloyd, saliendo derrotado.

► Resultados completos de GCW Crushed Up

Celebrado desde la Roulette Intermedium de New York (New York, EEUU), GCW Crushed Up dio esto de sí.