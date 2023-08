La compañía de lucha libre independiente Fight Life Wrestling presentó su evento With The Quickness, desde The Kinsmen Brewing en Milldale, Connecticut. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

La lucha estelar fue intergenero por el título de Campeonato Fight Life, lo que significa que ambos luchadores estaban compitiendo por el título más importante en su división. Masha Slamovich es la actual campeona y estaba defendiendo su título contra Jordan Oliver, quien estaba buscando arrebatarle el título y convertirse en el nuevo campeón.

► Resultados Fight Life

Fight Life World Championship: Masha Slamovich retuvo ante Jordan Oliver Sammy Diaz venció a Dezmond Cole Ichiban venció a Jimmy Lloyd Kylon King venció por descalificación a Rina Yamashita JT Dunn venció a Flip Gordon Young Dumb N Broke (Charlie Tiger & Ellis Taylor) vencieron a Marcus Mathers & Shannon LeVangie Alec Price venció a Richard Holliday “Speedball” Mike Bailey venció a Dustin Waller